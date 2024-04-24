Осинькин положительно высказался о возможном расширении РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Говорю от своего лица: считаю, расширение до 18 команд дало бы возможность иметь костяк клубов, собранных из российских футболистов, — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина. — Например, сейчас нас с «Рубином» и «Ростовом» называют командами, которые выдохнули. Мы имеем шансы побороться за тройку, но уже не боремся за спасения от вылета. При расширении команды из середины таблицы имели бы больше возможностей наигрывать молодых, не так жестко зависеть от результата. Потому что сейчас из-за напряженных игр нет возможности дать время молодым. Это давит на клуб, на тренера».

По мнению Осинькина, можно было бы провести чемпионат с 18 клубами, но в таком случае надо будет менять формат Кубка.