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Семак — о Гонду: «Будем надеяться, что он придаст глубину обойме «Зенита»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от перехода форварда Лусиано Гонду.

— Он достаточно молодой нападающий, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Вообще нападающий — непростая позиция. У него хорошие габариты, он умеет бороться за верховые мячи. Хороший удар, хорошая работоспособность. Будем надеяться, что он придаст глубину нашей обойме, определенную вариативность в наших действиях. Конечно, как и любому игроку, ему нужно адаптироваться к чемпионату, это займет определенное время. А нам в свою очередь нужно проанализировать, насколько он сейчас готов, сколько готов играть, чтобы потихоньку начинать помогать команде.

— Есть ли какие-то предварительные оценки, когда Лусиано сможет помочь команде на поле?

— Пока нет, у нас всего два дня на то, чтобы принять решение, посмотреть его в тренировочном процессе, оценить его функциональные возможности для того, чтобы решить, сможет ли он играть и если сможет, то сколько.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Сайт Зенита
Сергей Семак
ФК Зенит
Лусиано Гонду
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
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 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
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12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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