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Сегодня, 13:09

Боярский — о Соболеве: «Междоусобная война не имеет никакого отношения, он не антагонист»

Зарина Халимхонова
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Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «СЭ», что думает о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в питерский клуб.

«Если Соболев появится в «Зените», то это замечательно! Он — известный игрок. Голеадор. Такой цепкий футболист обязательно пригодится клубу, чтобы стать чемпионом. Это не первый трансфер футболиста из «Спартака», у нас такие уже были. Междоусобная война не имеет никакого отношения и никак не повлияет. Он спортсмен прежде всего, а не антагонист. Однозначно, трансфер Соболева принесет пользу. Решение тренерского штаба и советников клуба всегда достаточно верное и продуманное», — сказал Боярский «СЭ».

В июле 27-летний Соболев был отстранен от работы с основной командой «Спартака». Сообщалось, что футболист может перейти в «Зенит».

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Михаил Боярский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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