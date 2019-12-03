Семак поднялся на десятое место по количеству побед во главе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в топ-10 главных тренеров команды по количеству побед. Об этом сообщает канал клуба в Telegram. Ранее сине-бело-голубые обыграли «Спартак» (1:0) в чемпионате России.

Для попадания в этот список тренеру хватило всего 74 игр, что стало одним из лучших результатов. Быстрее него 45 побед на тренерском мостике «Зенита» одержали только Лучано Спаллетти (в 69-м матче) и Андре Виллаш-Боаш (в 72-м).

Кроме того, Семак и по многим другим показателям занимает лидирующие позиции. Например, по проценту побед (60,8 процента) он входит в тройку лидеров, уступая лишь Мирче Луческу (63,4) и Андре Виллаш-Боашу (61,3). По проценту набранных очков Семак (67,5) занимает четвертое место, при этом более высокие результаты имеют только иностранные тренеры: Луческу (71,9), Виллаш-Боаш (71,2) и Спаллетти (69,8).

При Семаке «Зенит» забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По обоим этим показателям он, опять же, уступает только Виллаш-Боашу (1,93 — 0,87) и Луческу (1,85 — 0,82).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр