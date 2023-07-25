Семак опроверг информацию, что «Зенит» отдаст Эраковича в аренду
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном уходе в аренду новичка клуба Страхини Эраковича.
— «Зенит» приобрел Страхиню Эраковича, причем, согласно инсайдам, он должен был провести год в аренде в «Црвене Звезде». Действительно ли рассматривался такой вариант и связана ли его покупка с тем, что, может быть, восстановление Родригао затягивается?
— Конечно, мы в течение двух лет наблюдали за Эраковичем. Даже год назад мы хотели его приобрести, но цена за него была выставлена очень высокая. В этом году, думаю, абсолютно справедливая и хорошая цена для такого игрока. Не сомневаюсь, что он нам поможет. Уровень этого футболиста мы прекрасно знаем. Он может играть и центральным защитником, и в тройке, и даже правого защитника. Для нас это прекрасная опция, когда игрок может использоваться на нескольких позициях. Это быстрый и цепкий защитник, который хорошо действует один в один. Для нас это очень важно, во многих матчах мы контролируем мяч, играем очень высоко, нам нужны защитники, которые хорошо могут обороняться один в один. Страхиня — как раз из таких. По поводу Родригао — посмотрим. Повторюсь, мы можем исходя из состояния футболистов изменить схему — можем в три защитника играть, если они будут смотреться прекрасно. Можем поменять схему и использовать тех игроков, которые на сегодняшний день будут выглядеть хорошо. Посмотрим, Родригао пока нет. Естественно, для нас Эракович — очень хорошее приобретение. Аренда? Про это я вообще не слышал, только из новостей. В первый раз слышу, потому что нам сейчас очень важен игрок на этой позиции.
«Зенит» объявил о переходе 22-летнего серба в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».
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|И
|В
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|+/-
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1
|Краснодар
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|3-1
|3
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2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1