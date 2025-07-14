Генеральный директор ЦСКА Бабаев поднялся на гору Арарат

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вместе с сыном совершил восхождение на гору Арарат.

Они достигли высоты 5165 м и сфотографировались на вершине с флагом московского клуба. Арарат является самой высокой вершиной Турции и Армянского нагорья.

«Покоряем новые высоты не только на футбольном поле, но и за его пределами. Большой Арарат — красно-синий! Куда только не приходится забираться в поисках новичков», — написала пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2024/25 армейцы заняли третье место в чемпионате России, выиграли Кубок и Суперкубок страны.