Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

— Как вы прокомментируете игру Ордеца в начале матча?

— Если говорить о первом мяче, то я бы не стал говорить об ошибке Ордеца. Это больше относится ко всей линии обороны. У нас молодая команда, где-то потеряли концентрацию. Мы играли агрессивно, делали много отборов во втором тайме, отрезками контролировали игру и действовали первым номером. Но, к сожалению, не смогли забить с игры. Нам не хватало индивидуального мастерства. Могли перевернуть игру, но этого не получилось.

— Как вы оцениваете возможности «Динамо» в чемпионате?

— Я не забиваю голову возможностями в чемпионате. Мы концентрируемся на каждодневной работе, которой мы и занимаемся. И для нас это важно — выводить команду на уровень выше, а также доминировать в таких матчах.

У «Динамо» 23 очка и вторая позиция в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» набрал 29 очков и занимает первое место.