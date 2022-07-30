Семак: «Решение о том, что Зелимхан Бакаев будет бить пенальти, было принято по ходу игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Зелимхан Бакаев исполнял пенальти в матче 3-го тура РПЛ против «Локомотива» (5:0).

«Решение о том, что Зелимхан Бакаев будет бить пенальти, было принято по ходу игры. Он здорово вышел на замену, ярко сыграл и абсолютно достоин забитого мяча», — цитирует тренера пресс-служба питерцев в Telegram.

Бакаев забил первый гол в официальном матче за питерцев.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента этим летом, покинув «Спартак». Игра с «Локомотивом» стала для футболиста четвертой в составе команды.