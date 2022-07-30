«Зенит» — Москва: пять разгромов в Санкт-Петербурге за год

«Зенит» разгромил «Локомотив» в третьем туре чемпионата России (5:0) и продлил победную серию в противостоянии с московскими командами на «Газпром Арене». В последний раз представителям столицы удавалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года. Тогда нулевой ничьей добился как раз «Локомотив». После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, «Локо» — трижды, ЦСКА и «Динамо» — по два раза. При этом последние пять встреч завершились разгромами гостей: общий счет — 23:3.

Домашние матчи «Зенита» с московскими командами начала сезона-2019/20

Дата Турнир Матч Голы 02.11.2019 Чемпионат ЦСКА — 1:1 Ерохин — Влашич 01.12.2019 Чемпионат Спартак — 1:0 Кутепов, в свои ворота 06.12.2019 Чемпионат Динамо — 3:0 Азмун, Иванович, Дзюба 29.02.2020 Чемпионат Локомотив — 0:0 - 19.07.2020 Кубок Спартак — 2:1 Дзюба, Кузяев — Соболев 19.08.2020 Чемпионат ЦСКА — 2:1 Азмун-2 — Влашич 12.12.2020 Чемпионат Динамо — 3:1 Дзюба-2, Азмун — Комличенко 16.12.2020 Чемпионат Спартак — 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 02.05.2021 Чемпионат Локомотив — 6:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано 26.08.2021 Чемпионат ЦСКА — 1:0 Азмун 24.10.2021 Чемпионат Спартак — 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 29.10.2021 Чемпионат Динамо — 4:1 Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин 30.04.2022 Чемпионат Локомотив — 3:1 Сергеев, Малком, Мостовой — Керк 09.07.2022 Суперкубок Спартак — 4:0 И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра 30.07.2022 Чемпионат Локомотив — 5:0 И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев

Итого: +13=2-0, мячи 45-9.

Питерцы в 16-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется всего семь более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск», «Урал», «Уфа», «Ротор» и «Спартак» — шесть. Сергей Семак уверенно лидирует по количеству сверхкрупных побед — девять, Лучано Спаллетти громил соперников четыре раза, Андре Виллаш-Боаш — три.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России