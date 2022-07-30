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Сегодня, 20:02

«Зенит» — Москва: пять разгромов в Санкт-Петербурге за год

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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«Зенит» разгромил «Локомотив» в третьем туре чемпионата России (5:0) и продлил победную серию в противостоянии с московскими командами на «Газпром Арене». В последний раз представителям столицы удавалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года. Тогда нулевой ничьей добился как раз «Локомотив». После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, «Локо» — трижды, ЦСКА и «Динамо» — по два раза. При этом последние пять встреч завершились разгромами гостей: общий счет — 23:3.

Домашние матчи «Зенита» с московскими командами начала сезона-2019/20

Дата

Турнир

Матч

Голы

02.11.2019

Чемпионат

ЦСКА — 1:1

Ерохин — Влашич

01.12.2019

Чемпионат

Спартак — 1:0

Кутепов, в свои ворота

06.12.2019

Чемпионат

Динамо — 3:0

Азмун, Иванович, Дзюба

29.02.2020

Чемпионат

Локомотив — 0:0

-

19.07.2020

Кубок

Спартак — 2:1

Дзюба, Кузяев — Соболев

19.08.2020

Чемпионат

ЦСКА — 2:1

Азмун-2 — Влашич

12.12.2020

Чемпионат

Динамо — 3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Чемпионат

Спартак — 3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

02.05.2021

Чемпионат

Локомотив — 6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

26.08.2021

Чемпионат

ЦСКА — 1:0

Азмун

24.10.2021

Чемпионат

Спартак — 7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Чемпионат

Динамо — 4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

30.04.2022

Чемпионат

Локомотив — 3:1

Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

09.07.2022

Суперкубок

Спартак — 4:0

И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра

30.07.2022

Чемпионат

Локомотив — 5:0

И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев

Итого: +13=2-0, мячи 45-9.

Питерцы в 16-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется всего семь более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск», «Урал», «Уфа», «Ротор» и «Спартак» — шесть. Сергей Семак уверенно лидирует по количеству сверхкрупных побед — девять, Лучано Спаллетти громил соперников четыре раза, Андре Виллаш-Боаш — три.

Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России

Дата

Тренер

Соперник

Счет

05.10.2008

Дик Адвокат

Луч-Энергия (д)

8:1

09.08.2014

Андре Виллаш-Боаш

Торпедо (д)

8:1

13.05.2018

Роберто Манчини

СКА-Хабаровск (д)

6:0

14.03.2020

Сергей Семак

Урал (д)

7:1

26.09.2020

Сергей Семак

Уфа (д)

6:0

24.04.2021

Сергей Семак

Ротор (д)

6:0

24.10.2021

Сергей Семак

Спартак (д)

7:1

27.06.2000

Юрий Морозов

Факел (д)

5:0

30.09.2001

Юрий Морозов

ЦСКА (д)

6:1

01.07.2008

Анатолий Бышовец

Тюмень (г)

5:0

25.09.2010

Лучано Спаллетти

Сатурн (д)

6:1

14.11.2010

Лучано Спаллетти

Ростов (д)

5:0

28.08.2011

Лучано Спаллетти

Краснодар (д)

5:0

11.08.2012

Лучано Спаллетти

Спартак (д)

5:0

20.09.2014

Андре Виллаш-Боаш

Ростов (г)

5:0

26.10.2014

Андре Виллаш-Боаш

Мордовия (д)

5:0

11.09.2016

Мирча Луческу

Арсенал (г)

5:0

19.11.2017

Роберто Манчини

Тосно (д)

5:0

14.04.2019

Сергей Семак

Анжи (д)

5:0

21.09.2019

Сергей Семак

Рубин (д)

5:0

19.10.2019

Сергей Семак

Ростов (д)

6:1

02.05.2021

Сергей Семак

Локомотив (д)

6:1

30.07.2022

Сергей Семак

Локомотив (д)

5:0

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 2
Манчестер Сити 1
2-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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