«Зенит» — Москва: пять разгромов в Санкт-Петербурге за год
«Зенит» разгромил «Локомотив» в третьем туре чемпионата России (5:0) и продлил победную серию в противостоянии с московскими командами на «Газпром Арене». В последний раз представителям столицы удавалось увезти из Санкт-Петербурга хотя бы ничью еще до пандемийной паузы — в феврале 2020 года. Тогда нулевой ничьей добился как раз «Локомотив». После этого 10 выездов завершились для москвичей поражениями — «Спартак» уступил четырежды, «Локо» — трижды, ЦСКА и «Динамо» — по два раза. При этом последние пять встреч завершились разгромами гостей: общий счет — 23:3.
Домашние матчи «Зенита» с московскими командами начала сезона-2019/20
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
|
02.11.2019
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 1:1
|
Ерохин — Влашич
|
01.12.2019
|
Чемпионат
|
Спартак — 1:0
|
Кутепов, в свои ворота
|
06.12.2019
|
Чемпионат
|
Динамо — 3:0
|
Азмун, Иванович, Дзюба
|
29.02.2020
|
Чемпионат
|
Локомотив — 0:0
|
-
|
19.07.2020
|
Кубок
|
Спартак — 2:1
|
Дзюба, Кузяев — Соболев
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
12.12.2020
|
Чемпионат
|
Динамо — 3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Спартак — 3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
02.05.2021
|
Чемпионат
|
Локомотив — 6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
26.08.2021
|
Чемпионат
|
ЦСКА — 1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Спартак — 7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Чемпионат
|
Динамо — 4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
30.04.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив — 3:1
|
Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
09.07.2022
|
Суперкубок
|
Спартак — 4:0
|
И.Сергеев, Малком, Вендел, Кассьерра
|
30.07.2022
|
Чемпионат
|
Локомотив — 5:0
|
И.Сергеев — 2, Вендел, Клаудиньо, Бакаев
Итого: +13=2-0, мячи 45-9.
Питерцы в 16-й раз выиграли в высшем российском дивизионе с разницей в пять мячей. В активе сине-бело-голубых имеется всего семь более крупных победы: «Луч» и «Торпедо» были разбиты с разницей в семь голов, а «СКА-Хабаровск», «Урал», «Уфа», «Ротор» и «Спартак» — шесть. Сергей Семак уверенно лидирует по количеству сверхкрупных побед — девять, Лучано Спаллетти громил соперников четыре раза, Андре Виллаш-Боаш — три.
Самые крупные победы «Зенита» в чемпионатах России
|
Дата
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
05.10.2008
|
Дик Адвокат
|
Луч-Энергия (д)
|
8:1
|
09.08.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Торпедо (д)
|
8:1
|
13.05.2018
|
Роберто Манчини
|
СКА-Хабаровск (д)
|
6:0
|
14.03.2020
|
Сергей Семак
|
Урал (д)
|
7:1
|
26.09.2020
|
Сергей Семак
|
Уфа (д)
|
6:0
|
24.04.2021
|
Сергей Семак
|
Ротор (д)
|
6:0
|
24.10.2021
|
Сергей Семак
|
Спартак (д)
|
7:1
|
27.06.2000
|
Юрий Морозов
|
Факел (д)
|
5:0
|
30.09.2001
|
Юрий Морозов
|
ЦСКА (д)
|
6:1
|
01.07.2008
|
Анатолий Бышовец
|
Тюмень (г)
|
5:0
|
25.09.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Сатурн (д)
|
6:1
|
14.11.2010
|
Лучано Спаллетти
|
Ростов (д)
|
5:0
|
28.08.2011
|
Лучано Спаллетти
|
Краснодар (д)
|
5:0
|
11.08.2012
|
Лучано Спаллетти
|
Спартак (д)
|
5:0
|
20.09.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Ростов (г)
|
5:0
|
26.10.2014
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мордовия (д)
|
5:0
|
11.09.2016
|
Мирча Луческу
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
19.11.2017
|
Роберто Манчини
|
Тосно (д)
|
5:0
|
14.04.2019
|
Сергей Семак
|
Анжи (д)
|
5:0
|
21.09.2019
|
Сергей Семак
|
Рубин (д)
|
5:0
|
19.10.2019
|
Сергей Семак
|
Ростов (д)
|
6:1
|
02.05.2021
|
Сергей Семак
|
Локомотив (д)
|
6:1
|
30.07.2022
|
Сергей Семак
|
Локомотив (д)
|
5:0
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0