Тренер «Локомотива» Циннбауэр назвал черным днем поражение от «Зенита» со счетом 0:5

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал итог матча 3-го тура РПЛ против «Зенита» (0:5).

«Сегодня для нас не очень простой день. Это в какой-то мере черный день, особенно после 64-й минуты, — заявил Циннбауэр. — Команда старалась, неплохо вошла в игру. Первый тайм изобиловал голевыми моментами у обеих команд, мы должны были открывать счет и уходить в раздевалку с преимуществом. Ребята с каждой минутой выглядели все лучше, но сделаю комплимент и соперниками — это, может быть, лучшая команда, с которой мне приходилось встречаться во главе «Локомотива».

Тренер подчеркнул, что команда боролась и продолжала работать, несмотря на пропущенные мячи.

«Планы на второй тайм были большими, на 48-й минуте чуть не реализовали голевой момент. Мы понимали, что «Зенит» чувствует себя все увереннее, старались противостоять ему контратаками. Однако в центре поля мы допустили ошибку, которая привела к глупому голу. Но команда боролась, продолжала работать, мы освежили игру парой нападающих», — сказал Циннбауэр.

Также он посетовал на эпизод перед третьим голом «Зенита».

«И момент с Ненаховым повлиял — он повредил голеностоп. Когда нашего игрока унесли с поля, было численное меньшинство, мы хотели выпустить игрока на поле, но нам не позволили этого сделать. Команда хотела броситься вперед, но мы пропустили больше голов. «Зенит» заслужил победу, но результат не отражает игру. Счет на табло не соответствует нашей игре на поле», — подчеркнул тренер.

«Локомотив» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.