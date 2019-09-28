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Семак объяснил, почему Азмун и Дриусси выйдут с первых минут в составе «Зенита»

18:57

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед началом матча 11-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун не готовы на 100 процентов к игре.

— Если в Кубке России прошли дальше, то, значит, что положительно можно оценивать результат, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер». — Выбор состава и экономия сил перед Лигой чемпионов? Мы живем в стране, где можно очень далеко лететь: 5 часов в одну сторону и 5 часов в другую. Произвели ротацию, будут играть те футболисты, которые отдохнули. Дриусси и Азмун не готовы на 100 процентов, но им нужно набирать форму, это важные игроки для «Зенита».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Зенит».

Локомотив — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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