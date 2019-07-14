Семак – об Анюкове: "Если есть желание играть – нужно играть"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 1-го тура премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1).

– Александр Анюков неожиданно перешел в "Крылья". Как это произошло? Советовался ли он с вами?

– Да он советовался. Я считаю, если есть желание играть – нужно играть. Закончить всегда можно успеть. Поздравляю его с удачным дебютом и с победой. Для него будет комфортно в Самаре – команда играет раз в неделю, есть время на восстановление. Я только рад, если он решил продолжить карьеру. Главное, чтобы миновали травмы. Пока речь идет об одном сезоне, но если будет желание, то дай бог, чтобы он получал удовольствие от игры и играл больше.

– Ваше мнение о Сутормине?

– Сутормин не так давно присоединился к нам. Мы разговариваем по поводу его позиции, не так просто влиться ему. Но я доволен тем, как он тренируется. Он вышел,старался. Я не сомневаюсь в его качествах. Добавит разнообразия в некоторых аспектах наших тактических схем. (Гоша Чернов)

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