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Семак — о судействе матча с «Ростовом»: «Или хорошо или ничего. Лучше ничего»

21:25
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 17-го тура Тинькофф российской премьер-лиги против «Ростова» (2:2) оценил работу судейской бригады.

— О чем вы говорили с Матюниным после финального свистка? Есть ли у вас к нему претензии, не считая малого количества добавленного времени?

— И ко времени тоже вопросы. Я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо или ничего. Лучше ничего.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:2
Ростов
Голы
Полоз, 11 (0:1), Комличенко, 25 (0:2), Клаудиньо, 31 (1:2), Клаудиньо, 69 (2:2)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ловрен, 37 ) Дуглас Сантос Караваев Ракицкий Вендел Клаудиньо Кузяев (Мостовой, 79 ) Ерохин (Барриос, 46 ) Малком (Азмун, 46 ) Дзюба (Сутормин, 84 )
Ростов
Песьяков Терентьев (Лангович, 70) Калинин Баштуш Осипенко Мелехин (Сухомлинов, 83) Альмквист Глебов Байрамян Полоз (Фольмер, 79) Комличенко (Соу, 70)
Предупреждения
Чистяков 9, Ракицкий 27, Ерохин 42, Клаудиньо 78, Сутормин 86  -  Глебов 29, Комличенко 54, Терентьев 60, Калинин 61, Мелехин 80
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Воронцов (Ярославль)
ВАР
Турбин (Дмитров) Курочкина Богданов (Верея)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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