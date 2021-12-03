Кафанов считает, что в матче «Ростова» с «Зенитом» второй тайм был сложнее первого
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал итог матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).
— Первый тайм был лучше. Больше было опасных атак, которые мы создавали у ворот «Зенита». Даже дело не в том, что мы два гола забили. Мы хорошо выходили после отбора мяча. А во втором тайме это не получалось. Мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им верно распорядиться. «Зенит» тут же отбирал мяч, тяжелый второй там был.
— Если бы вам до игры сказали, что будет счет 2:2 после 2:0 в вашу пользу, вы бы согласились?
— Расстроился бы. Не согласился. Если бы до игры сказали. Но по окончании игры понимаю, что «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе.
— Вы показывали Песьякову, что Клаудиньо с пенальти будет бить влево?
— Да.
«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю