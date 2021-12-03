Кафанов считает, что в матче «Ростова» с «Зенитом» второй тайм был сложнее первого

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал итог матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (2:2).

— Первый тайм был лучше. Больше было опасных атак, которые мы создавали у ворот «Зенита». Даже дело не в том, что мы два гола забили. Мы хорошо выходили после отбора мяча. А во втором тайме это не получалось. Мы больше оборонялись, забирали мяч и не могли им верно распорядиться. «Зенит» тут же отбирал мяч, тяжелый второй там был.

— Если бы вам до игры сказали, что будет счет 2:2 после 2:0 в вашу пользу, вы бы согласились?

— Расстроился бы. Не согласился. Если бы до игры сказали. Но по окончании игры понимаю, что «Зенит» по ходу второго тайма был ближе к победе.

— Вы показывали Песьякову, что Клаудиньо с пенальти будет бить влево?

— Да.

«Зенит» набрал 37 очков и продолжает удерживать первое место в турнирной таблице. «Ростов» остался на 11-м месте (18 очков).