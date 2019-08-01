Семак – о Шатове: "Травматизм не дает раскрыть ему свой потенциал"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура премьер-лиги с "Краснодаром" выразил сожаление, что полузащитник Олег Шатов не может сыграть несколько матчей из-за травм, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. В этом сезоне 29-летний хавбек на поле еще не выходил.

– В среду "Зенит" подписал с Эрмитажем соглашение о сотрудничестве. Стоит ли ждать картину "Синий квадрат" от вас?

– Если будет спрос, то стоит. Дело хорошее, картина будет выставлена на продажу, а средства от нее уйдут в благотворительный фонд. Всякое благое начинание должно поддерживаться.

– Что с Шатовым?

– Травматизм не дает раскрыть ему потенциал. Талант у Олега есть, безусловно. Мы все это понимаем. Понимание игры, работа с мячом – все позволяет ему быть востребованным в любой команде. К сожалению, он не может сыграть несколько матчей – получает травму. И такое продолжается несколько сезонов. Остается лечиться и надеяться, что когда-нибудь эта полоса закончится.​

"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" – "Краснодар". Встреча состоится в субботу, 3 августа, начало – в 21.30.

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