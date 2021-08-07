Виктор Гончаренко о поражении от «Зенита»: «Надо что-то менять»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал итог матча 3-го тура российской премьер-лиги против «Зенита» (2:3).
— Достаточно хорошо смотрелись в атаке. В обороне моментами неплохо, хорошее движение было. Может быть, в концовке нам не хватало более нестандартных действий, хотя момент был у Классона. Тяжело предъявлять претензии к команде по качеству. Надо что-то менять, потому после трех матчей мы не можем иметь два поражения.
— Почему решили сделать ставку на пару Кайо — Сорокин, а не Кайо — Спаич? И с чем связана замена Сорокина в перерыве?
— Из-за травмы Спаича мы мало проводили тренировки в разных сочетаниях. А пара Кайо — Спаич нам не понравилась, скажем так. Мы оставили выбор таким. После первого тайма внесли коррективы для того, чтобы более агрессивно действовать в зоне левого центрального защитника. Не скажу, что игра у Сорокина не получилась, но в первом и третьем мячах мог бы сыграть лучше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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