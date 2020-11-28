Семак — о ничьей в Туле: «Не очень уверенно играли»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 16-го тура премьер-лиги, в котором сине-бело-голубые сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0). Команду вывел с капитанской повязкой Артем Дзюба, который был ее временно лишен после скандала с интимным видео.
— Как оцените игру Данилы Прохина и Дмитрия Чистякова? В сложившейся ситуации Прохин — безальтернативный кандидат в центр обороны на матч против «Брюгге»?
— Да, безальтернативный, скорее всего. По игре есть много вопросов. Понятно, что в таком сочетании проводили первый матч. Тем не менее, не очень уверенно играли.
— Останется ли капитанская повязка у Дзюбы?
— Посмотрим. Есть целая группа игроков, выходивших с капитанской повязкой. Сегодня вышел Артем. (Гоша Чернов)
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