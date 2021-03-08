«Лучшие!!!» «Рубин» показал раздевалку после победы над «Зенитом»

«Рубин» выложил видео из раздевалки после 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита».

Казанцы провели победный мяч на второй добавленой минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.