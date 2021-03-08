«Лучшие!!!» «Рубин» показал раздевалку после победы над «Зенитом»
19:06
«Рубин» выложил видео из раздевалки после 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита».
Казанцы провели победный мяч на второй добавленой минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.
ЛУЧШИЕ?!! ЛУЧШИЕ!! ??? pic.twitter.com/sSw9JNYYWS— «Рубин» Казань (@fcrk) March 8, 2021
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
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