Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Лучшие!!!» «Рубин» показал раздевалку после победы над «Зенитом»

19:06
Теги:

«Рубин» выложил видео из раздевалки после 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита».

Казанцы провели победный мяч на второй добавленой минуте, а на девятой добавленной форвард гостей Артем Дзюба не реализовал пенальти.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир