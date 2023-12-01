Семак — о дисквалификации Галактионова за критику судейства: «Конечно, это эмоции. Решение было ожидаемым»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как отнесся к дисквалификации Михаила Галактионова, возглавляющего «Локомотив».

После матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» Галактионов во время флэш-интервью нецензурно высказался о работе судейской бригады. За это специалиста отстранили на две игры.

Из-за дисквалификации Галактионов пропустит матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

— Удивила ли вас реплика Михаила Галактионова после матча с «Крыльями», если слышали ее? Что думаете о наказании, которое вынес КДК и насколько вы понимаете такие реакции? Меняется ли что-то к лучшему в нашем судействе за это время? И что скажете об отсутствии Галактионова и Баринова в предстоящем матче с «Зенитом»?

— Что касается «Локомотива» и ситуации с Галактионовым, конечно, это эмоции в большей степени. Понять можно все. А что касается решения, оно, конечно, ожидаемое. Думаю, по всем тем моментам, которые разбирались, уже были прецеденты. Меня дисквалифицировали, если не ошибаюсь, за выход на поле в агрессивной манере, то есть ни мата, никаких слов или реплик не было. Тем не менее дисквалифицировали. Наверное, другие ситуации последовательно разбираются примерно по такому же сценарию.

Что касается других решений, тоже были прецеденты. Безусловно, мы с тренерским штабом обсуждали эти моменты и предполагаемые наказания. Получилось так, как мы и предполагали. Что касается отсутствия Галактионова, это работа тренерского штаба — решить, как заменить тренера на мостике и Баринова, который не сможет принять участия в матче. Для этого и существует команда, где 23-25 человек заявлены на сезон и тот или иной должен помогать, будь то травма или дисквалификация. Как это отразится и насколько сильно, покажет только игра. По судейству какие-то моменты с тренерской точки зрения всегда спорные, они более эмоционально воспринимаются с бровки, нежели потом, при просмотре по телевизору. Когда-то тренеры правы, когда-то нет. Когда-то есть действительно сложные моменты для судей. Где-то и они ошибаются, они тоже люди. Если смотреть с начала сезона, мне кажется, в плане судейства стало немного лучше. Было много спорных моментов касаемо трактовок. Может, в течение сезона уже есть определенная наработанность в тех или иных ситуациях, есть объяснения судейского корпуса, которые стали объяснять, как трактуются те или иные ситуации в моментах, связанные с игрой руками или с фолами в голевых атаках, — как они на это смотрят. Конечно, большая открытость будет способствовать более быстрому пониманию тех или иных ситуаций.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря и начнется в 16.30 (мск).