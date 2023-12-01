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Сегодня, 12:05

Семак надеется, что Круговой продлит контракт с «Зенитом»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что защитник его команды Данил Круговой продлит контракт с клубом.

— Данил Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Вы намерены удержать его в клубе, предложить лучшие условия, чтобы он остался, или готовы к тому, что он может покинуть команду, если условия его нового контракта не устроят?

— По поводу Данила Кругового и любого другого игрока: главное — желание футболиста играть в «Зените». Это первое. Второе, естественно, нужно находить консенсус с клубом. У клуба есть одно понимание, что он может предложить тому или иному игроку, а у футболиста и, возможно, его агента другие требования. Если они не совпадают, значит, контракт не подписывают, если пожелания совпадают, значит, контракт подписывается. Как будет, посмотрим. Для нас, конечно, важно, чтобы Данил остался. Если не останется, придет другой футболист. Это касается любого игрока или тренера, это нормальная ситуация в футболе.

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи. Контракт 25-летнего россиянина с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2024 года.

Сергей Семак
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
 - : -
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