Экс-начальник «Локомотива» Балашов возглавил академию клуба
Бывший начальник ряда российских футбольных клубов Дмитрий Балашов станет новым директором академии «Локомотива», сообщает Legalbet.
Балашов в качестве начальника команды работал в «Локомотиве» и московском «Динамо». Также он занимал должность генерального директора «Химок» и «Арсенала».
1 декабря директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев объявил об уходе с занимаемой должности.
Источник: Legalbet
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