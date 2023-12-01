Экс-начальник «Локомотива» Балашов возглавил академию клуба

Бывший начальник ряда российских футбольных клубов Дмитрий Балашов станет новым директором академии «Локомотива», сообщает Legalbet.

Балашов в качестве начальника команды работал в «Локомотиве» и московском «Динамо». Также он занимал должность генерального директора «Химок» и «Арсенала».

1 декабря директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев объявил об уходе с занимаемой должности.