Семак: «Можно вообще отменить легионеров. Все будут за россиянами гоняться»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:1) высказал свое отношение к лимиту на легионеров.
— Как повысить интенсивность лиги?
— Как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество. Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем. Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело.
(Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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