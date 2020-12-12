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Семак: «Можно вообще отменить легионеров. Все будут за россиянами гоняться»

21:56
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:1) высказал свое отношение к лимиту на легионеров.

— Как повысить интенсивность лиги?

— Как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество. Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем. Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело.

(Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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