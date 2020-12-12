Семак: «Можно вообще отменить легионеров. Все будут за россиянами гоняться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:1) высказал свое отношение к лимиту на легионеров.

— Как повысить интенсивность лиги?

— Как заставить команды из второй половины лиги играть в атаку? Не только в интенсивности дело, нужно качество. Можно набрать легкоатлетов, и по интенсивности равных нам не будет во всем мире. Нужно не забывать о качестве футболистов, умении работать с мячом, в пространстве. Нужно определиться, в какую сторону мы идем. Можно вообще запретить легионеров, будут одни россияне. Команды будут гоняться за россиянами. Надо определиться: или футбол развивать, или результата добиваться. Делать и то, и другое тяжело.

(Гоша Чернов)