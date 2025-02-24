Селюк считает, что «Краснодар» составит «Зениту» конкуренцию в чемпионской гонке РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением чемпионской гонке в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит» всех победит, «Зенит» выиграл Зимний Кубок РПЛ, у него столетие, ему нужно выиграть все турниры — чемпионат и Кубок России. Хотя то, что «Краснодар» никого не взял, говорит о том, что «Краснодар» будет большим конкурентом для «Зенита», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

После 18 туров в нынешнем сезоне чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 39 очками, «Зенит» идет 2-м с аналогичным количеством баллов, уступая быкам по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился »Спартак» с 37 очками.