Иностранные арбитры смогут работать в РПЛ после согласования с Минцифры

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что зарубежные арбитры смогут работать на матчах чемпионата России после согласования с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Мы очень ждем возможности приглашения иностранных судей, так как федерации-партнеры, в первую очередь, Саудовская Аравия, регулярно приглашают наших арбитров на матчи самого высокого уровня, и им хотелось бы дать международную практику своим ведущим арбитрам ФИФА», — цитирует Каманцева РИА Новости Спорт.

27 декабря 2023 года президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Белоруссии и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.

В октябре 2023 года РФС и Федерация футбола Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве в области судейства. Оно подразумевает обмен судьями категории ФИФА и перспективными арбитрами, которые будут работать на матчах РПЛ и высшей лиги Саудовской Аравии.