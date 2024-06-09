Селюк раскритиковал руководство «Спартака» в связи с назначением Станковича

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«У меня ощущение, что в «Спартаке» идет какая-то вечеринка или гулянка, где играют в игры. «Спартак» напоминает «Камеди Клаб»! Назначат тренеров по непонятным критериям.

Если брать Слишковича, то таких называют крысами! Ведь он совсем иначе заговорил после ухода Абаскаля. И вот вопрос: а не он ли был тем гнилым, червоточиной внутри раздевалки и клуба? Если ты не согласен был с Абаскалем, так ты скажи сразу и уйди раньше него, но он же этого не делал. Он подсидел Абаскаля и занял его место.

Что касается Станковича, то да, был сильный футболист, но это слабый тренер. Говорят об успехах в «Црвене Звезде» и Венгрии, но это смешно. Даже Божович был чемпионом в Сербии. Да туда даже мою бабушку поставь и она будет чемпионом!» — цитирует Селюка Legalbet.

45-летний специалист подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года. Серб проведет первую тренировку с командой 21 июня в Тарасовке.

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».