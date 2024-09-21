Селюк — о словах Глушенкова про сборную России: «Он сказал правду»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России.

— А что? Он сказал правду, это нормально, — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем». — Я смотрю, что началось: Широков начал критиковать Максима, и все-все. Но Глушенков действительно сказал правду. Игры с Вьетнамом, Таиландом и Кубой со спортивной точки зрения никакой ценности вообще не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. Безусловно, это влияет на игроков отрицательно. В словах Глушенкова ничего такого нет.

— Как считаете, Карпин будет вызывать Максима в сборную?

— Я считаю, что Глушенков на сегодняшний день показывает ту игру, что он достоин вызова. Его обязаны вызывать, любит или не любит. Если футболист хороший, то, я считаю, его обязаны вызвать в сборную.

— Стоит ли публично помирить Глушенкова и Карпина?

— Не знаю, стоит ли делать это публично.

Ранее Глушенков признался, что не видит смысла в матчах сборной России против Вьетнама и ему лучше провести это время, тренируясь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.