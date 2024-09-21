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Селюк — о словах Глушенкова про сборную России: «Он сказал правду»

Сергей Разин
корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о словах полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова про сборную России.

— А что? Он сказал правду, это нормально, — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем». — Я смотрю, что началось: Широков начал критиковать Максима, и все-все. Но Глушенков действительно сказал правду. Игры с Вьетнамом, Таиландом и Кубой со спортивной точки зрения никакой ценности вообще не представляют, а наоборот выхолащивают футболистов лететь черт знает куда. Безусловно, это влияет на игроков отрицательно. В словах Глушенкова ничего такого нет.

— Как считаете, Карпин будет вызывать Максима в сборную?

— Я считаю, что Глушенков на сегодняшний день показывает ту игру, что он достоин вызова. Его обязаны вызывать, любит или не любит. Если футболист хороший, то, я считаю, его обязаны вызвать в сборную.

— Стоит ли публично помирить Глушенкова и Карпина?

— Не знаю, стоит ли делать это публично.

Ранее Глушенков признался, что не видит смысла в матчах сборной России против Вьетнама и ему лучше провести это время, тренируясь с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой.

Источник: Спорт День за Днем
Сборная России по футболу
Дмитрий Селюк
Максим Глушенков
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Рубин – ЦСКА
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