Николич: «Ничейный результат с «Рубином» обиден»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше, — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА после девяти туров с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рубин» с 11-ю очками располагается на восьмой строчке.