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Сегодня, 23:22

Николич: «Ничейный результат с «Рубином» обиден»

Николич подвел итоги матча с «Рубином»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

— Обидно, что не получилось забрать три очка. Думаю, сегодня на поле наша команда была лучше по разным показателям — по владению мячом, опасным моментам и ударам. Неприятно, что это уже третий матч, где мы по игре превосходим соперника, но не можем вырвать победу.

Футболисты выложились на полную и отдали все возможные силы. Это третья игра за неделю. У «Рубина» на восстановление и подготовку было на день больше, чем у нас, и в таких условиях это действительно делает существенную разницу, что было заметно к концу игры. Жаль, что не победили, но продолжаем работу и двигаемся дальше, — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА после девяти туров с 14-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Рубин» с 11-ю очками располагается на восьмой строчке.

ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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Зенит – Факел
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Рубин – ЦСКА
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Химки – Оренбург
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Динамо Мх

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