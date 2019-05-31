Сегодня - 16-летие дебюта Акинфеева в премьер-лиге. Вот как он провел свой первый матч

Официальный аккаунт РПЛ в Твиттере напомнил о годовщине дебюта вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в чемпионате России. Свою первую игру голкипер провел в 17 лет в выездном матче 11-го тура премьер-лиги-2003 против "Крыльев Советов". ЦСКА победил со счетом 2:0, а на 88-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении полузащитника сборной России Андрея Каряки.

Акинфеев с ходу закрепился в стартовом составе ЦСКА и остается основным вратарем вот уже 16 лет. Спустя несколько дней он был впервые вызван в сборную России, в которой дебютировал год спустя, в 2004-м.

Всего за ЦСКА Акинфеев провел 601 матч, пропустил 517 голов и сделал 259 "сухарей". В составе армейцев он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, семь раз - Суперкубок страны, а в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.