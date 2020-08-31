Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который на правах аренды выступает за «Ротор», в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем в армейском клубе.

— Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле, — заявил Гогуа «СЭ».

— ЦСКА купил нового центрального защитника...

— Это не проблема.

— Верите, что получите еще один шанс в ЦСКА?

— Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.

— Ваш агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко...

— Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит — правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит.

— У вас лично были проблемы с Гончаренко?

— Никогда. Можете спросить его, но у меня не было. (Севастиан Терлецкий)