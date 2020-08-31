Седрик Гогуа: «Мой агент — не сумасшедший. Он разбирается в футболе и говорит правду»
Защитник ЦСКА Седрик Гогуа, который на правах аренды выступает за «Ротор», в интервью «СЭ» рассказал о своем будущем в армейском клубе.
— Я просто работаю, играю и стараюсь отдавать всего себя на поле, — заявил Гогуа «СЭ».
— ЦСКА купил нового центрального защитника...
— Это не проблема.
— Верите, что получите еще один шанс в ЦСКА?
— Еще один шанс? Когда я только начинал играть в ЦСКА, получил травму. Потом я не выходил в стартовом составе. О каких шансах может идти речь? Их не было.
— Ваш агент Дмитрий Селюк резко высказал о тренере ЦСКА Викторе Гончаренко...
— Да, знаю. Но мой агент не сумасшедший, понимаете. Он понимает футбол. Все, что он говорит — правда. Это так. Если мой агент что-то говорит, так оно и есть, он не глупый, он умный, и знает, о чем говорит.
— У вас лично были проблемы с Гончаренко?
— Никогда. Можете спросить его, но у меня не было. (Севастиан Терлецкий)