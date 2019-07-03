Себастьян Дриусси: "Лига чемпионов добавляет волнения, но и мотивирует прилично"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал о планах на предстоящий сезон. По словам аргентинского форварда, он рассчитывает снова стать чемпионом России в составе петербуржцев и удачно выступить в Лиге чемпионов.

– Начинается ваш третий сезон в "Зените", теперь уже в статусе чемпиона России. Какая мотивация сейчас?

– В личном плане – держать заданную планку и стать лучше, чем был в прошлом году, больше забивать и отдавать голевых передач, помогая "Зениту". В командном – защитить титул и достойно выступить в Лиге чемпионов. Она, конечно, добавляет волнения, но и стимулирует прилично. (Егор Бычков)

Полностью интервью Дриусси - скоро в "СЭ"