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«Сделаем все, чтобы в следующей игре победить». Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения

12:25
Шамиль Газизов. Фото ФК "Уфа"
Шамиль Газизов. Фото ФК "Уфа"
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Футболисты «Спартака» записали видеообращение к гендиректору команды Шамилю Газизову. Газизов, перешедший в столичный клуб из «Уфы» 8 июля, отмечает сегодня 52-летие.

«Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!

А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.

Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!" - сказали игроки в видеопоздравлении.

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