«Сделаем все, чтобы в следующей игре победить». Игроки «Спартака» поздравили Газизова с днем рождения
Футболисты «Спартака» записали видеообращение к гендиректору команды Шамилю Газизову. Газизов, перешедший в столичный клуб из «Уфы» 8 июля, отмечает сегодня 52-летие.
«Шамиль Камилович, от всей души, от всей команды хочется поздравить вас с днем рождения! Желаем всем нам ярких побед и положительных эмоций!
А мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы в следующей игре победить и, таким образом, поздравить вас.
Мы рады, что вы теперь с нами. Шамиль Камилович, с днем рождения!" - сказали игроки в видеопоздравлении.
?Поздравляем Шамиля Газизова! Сегодня генеральному директору ФК «Спартак-Москва» исполняется 52 года— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 18, 2020
Желаем Шамилю Камиловичу крепкого здоровья и успехов в работе!
Игроки «Спартака» тоже присоединились к поздравлениям и постараются «оформить» подарок уже в это воскресенье? pic.twitter.com/t21mKlsS22