Сборы футбольных судей снова пройдут в Турции

Как стало известно «СЭ», сборы арбитров РПЛ и первой лиги пройдут зимой 2023 года в Турции.

В первой половине февраля в течение двух недель будут готовиться к решающим матчам те, кого допустят к судейству игр чемпионата России. А затем их сменят рефери ФНЛ.

В ходе сбора планируется провести теоретические и практические занятия, а также тесты по правилам игры и физической готовности.