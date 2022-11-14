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Судейство

Сегодня, 18:39

Сборы футбольных судей снова пройдут в Турции

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», сборы арбитров РПЛ и первой лиги пройдут зимой 2023 года в Турции.

В первой половине февраля в течение двух недель будут готовиться к решающим матчам те, кого допустят к судейству игр чемпионата России. А затем их сменят рефери ФНЛ.

В ходе сбора планируется провести теоретические и практические занятия, а также тесты по правилам игры и физической готовности.

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РПЛ
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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