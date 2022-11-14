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Сегодня, 18:13

Агент Николсона отреагировал на вопрос о будущем игрока в «Спартаке»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, в разговоре с «СЭ» ушел от вопроса о будущем форварда в московском клубе.

«Останется ли Шамар в «Спартаке»? Поверьте, единственная важная вещь — набрать 6 очков в последних двух играх», — сказал Ненад «СЭ».

25-летний ямайский футболист перешел в «Спартак» из «Шарлеруа» в январе 2022 года. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне в составе красно-белых Николсон провел 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
2
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
3.03 00:00
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