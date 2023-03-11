Сборная России поздравила Пиняева с дебютным голом за «Локомотив»

Сборная России поздравила полузащитник «Локомотива» Сергея Пиняева с дебютным голом за железнодорожников.

На 11-й минуте матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом» Пиняев своим голом открыл счет в игре, завив после выхода один на один с голкипером соперника Гиорги Шелией.