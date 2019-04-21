Сборная России отметила игру Сафонова в матче с "Зенитом"

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала видео с нарезкой с нарезкой сэйвов голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче 24-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:3).
- Матвей Сафонов в деле, - такой подписью сопровождается ролик.
Матвей Сафонов в деле ✊🔥⚡💥 pic.twitter.com/tNakrRuphZ– Сборная России (@TeamRussia) 21 апреля 2019 г.
"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.
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