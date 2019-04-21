19:39 | Футбол — РПЛ

Сборная России отметила игру Сафонова в матче с "Зенитом"

1
Обсудить

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала видео с нарезкой с нарезкой сэйвов голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче 24-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:3).

Матвей Сафонов в деле, - такой подписью сопровождается ролик.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

Краснодар - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

"Зенит" победил "Краснодар", "Локо" и ЦСКА сыграли вничью. Питер - чемпион?
Обсудить
голосовать
1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ