Сборная России отметила игру Сафонова в матче с "Зенитом"

Сборная России в своем официальном Твиттере опубликовала видео с нарезкой с нарезкой сэйвов голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова в матче 24-го тура премьер-лиги против "Зенита" (2:3).

- Матвей Сафонов в деле, - такой подписью сопровождается ролик.

Матвей Сафонов в деле ✊🔥⚡💥 pic.twitter.com/tNakrRuphZ – Сборная России (@TeamRussia) 21 апреля 2019 г.

"Краснодар" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка.

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