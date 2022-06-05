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Сбор «Спартака» в Тарасовке начнется 21 июня

Футболисты «Спартака» выйдут из отпуска 21 июня
Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» ушли в отпуск, сообщает сайт клуба.

Красно-белые соберутся вновь 21 июня: утром игроки пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону.

Новый сезон начнется для красно-белых матчем за Суперкубок России против «Зенита». Дата и место проведения встречи еще не определены.

В завершившемся сезоне «Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-05-sbor_spartaka_v_tarasovke_nachnetsya_21_iyunya/
ФК Спартак (Москва)
1
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