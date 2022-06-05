Сбор «Спартака» в Тарасовке начнется 21 июня

Футболисты и тренерский штаб московского «Спартака» ушли в отпуск, сообщает сайт клуба.

Красно-белые соберутся вновь 21 июня: утром игроки пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону.

Новый сезон начнется для красно-белых матчем за Суперкубок России против «Зенита». Дата и место проведения встречи еще не определены.

В завершившемся сезоне «Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоевывали этот трофей в сезоне-2002/2003.