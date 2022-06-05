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Сегодня, 11:37

Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Гжегож Крыховяк.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», полузащитник Гжегож Крыховяк вернется в «Краснодар». Польский полузащитник планирует продолжить выступление в России.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Также после ухода из «Краснодара» Крыховяк успел попасть со сборной Польши на чемпионат мира 2022 года.

В России Крыховяк выступал также за «Локомотив». С железнодорожниками он выиграл Суперкубок России и дважды стал обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешел летом прошлого года.

Контракт Крыховяка с «Краснодаром» действует до лета 2024 года.

Гжегож Крыховяк
ФК Краснодар
22
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
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 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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21.05 17:00
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Рубин – Уфа
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Уфа

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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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