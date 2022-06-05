Игроки «Спартака» начнут подготовку к новому сезону 21 июня

Игроки «Спартака» приступят к подготовке к новому сезону 21 июня, сообщается на сайте команды. Футболисты московского клуба ушли в отпуск после победы над «Динамо» (2:1) в финале Кубка России, который состоялся 29 мая.

21 июня «красно-белые» пройдут медобследование, после чего заселятся на базу в Тарасовке для подготовки к новому сезону.

«Спартак» начнет сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», дата и место проведения встречи пока не сообщались

В сезоне-2021/22 московская команда заняла 10-е место в Тинькофф РПЛ.