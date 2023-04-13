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Сазонов: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, каким был его стиль игры в «Зените».

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», — приводит Sport24 слова Сазонова.

21-летний защитник является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2021 год. В составе петербургской команды Сазонов стал чемпионом России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-sazonov-v-zenite-ya-mochil-vsekh-dazhe-svoikh-dzyuba-radovalsya-kogda-popadal-so-mnoy-v-komandu
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
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 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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