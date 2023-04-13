Сазонов: «Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, каким был его стиль игры в «Зените».

«Стиль игры у меня и тогда был агрессивный, а тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: «Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях». Но мне ведь доказывать надо было. Так что мочил всех, и даже своих. Дзюба радовался, когда попадал со мной в команду: «Саба, вот теперь мочи всех, кого видишь!» Он действительно лидер раздевалки», — приводит Sport24 слова Сазонова.

21-летний защитник является воспитанником «Зенита». Он выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2019 по 2021 год. В составе петербургской команды Сазонов стал чемпионом России.