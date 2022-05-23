Сайманов рассказал, кто из легенд звонил ему после вылета «Рубина» в ФНЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, кто из легенд футбола звонил ему после вылета «Рубина» в ФНЛ.

«Шутка, что Слуцкий будет работать вечно? Какой кредит доверия? Ну зачем про это говорить. Это фантазии. Кто говорил, что "Рубин" вылетит? Первым об этом я и говорил, когда возникли новые реалии. Но вины Слуцкого я лично не вижу. Его обвинять в этом я не хочу. У него есть контракт. Хотите, чтобы я сказал, что он будет работать вечно? Да, хорошо — он будет работать вечно.

Когда мы вылетели, писали ли легенды? С Кафановым виделся, он очень переживает, сказал слова поддержки. Карадениз не звонил. Бердыев не писал и не звонил. У него у самого куча проблем», — сказал Сайманов.

«Рубин» по итогам сезона-2021/22 занял 15-е место и вылетел в ФНЛ. Казанский клуб играл в высшем дивизионе на протяжении 19 лет подряд.