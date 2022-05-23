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В «Рубине» заявили, что Тальби и Абильдгор могут покинуть команду

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что защитник Монтассар Тальби и полузащитник Оливер Абильдгор могут покинуть клуб.

«Мне кажется, Тальби и Абильдгор нас покинут. Хотя я попытаюсь их убедить», — сказал Сайманов.

Тальби перешел в «Рубин» в августе 2021 года. Он сыграл за команду 27 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Абильдгор с 2020 года играет за казанскую команду. В минувшем сезон он провел на поле 22 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт действует до лета 2024 года.

«Рубин» по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял 15-е место и вылетел в ФНЛ напрямую.

Футбол
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
Монтассар Тальби
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

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Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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 23 1 4
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