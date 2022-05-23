В «Рубине» заявили, что Тальби и Абильдгор могут покинуть команду

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что защитник Монтассар Тальби и полузащитник Оливер Абильдгор могут покинуть клуб.

«Мне кажется, Тальби и Абильдгор нас покинут. Хотя я попытаюсь их убедить», — сказал Сайманов.

Тальби перешел в «Рубин» в августе 2021 года. Он сыграл за команду 27 матчей и не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Абильдгор с 2020 года играет за казанскую команду. В минувшем сезон он провел на поле 22 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт действует до лета 2024 года.

«Рубин» по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял 15-е место и вылетел в ФНЛ напрямую.