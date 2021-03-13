Сандро Шварц: «Динамо» было достойно сравнять счет»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после поражения в домашнем матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России от «Спартака» (1:2) подчеркнул, что у его команды были шансы сравнять счет.
«Игра была очень интенсивной и боевой. У нас было много хороших отрезков, парни проявили себя хорошо. Мы до конца бились, старались переломить ход матча. Были шансы отыграться, и я считаю, мы были достойны сравнять счет и заработать очко», — сказал Шварц на пресс-конференции.
(Артем Калини)
Методология
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