Лещенко очень огорчен поражением «Динамо» от «Спартака»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не очень хочу комментировать, ибо я расстроен, — сказал Лещенко «СЭ». — Говорить тут особо нечего. «Спартак» хорошо выглядел. Победу в этом матче мог дать только какой-то случай — пенальти или гол в свои ворота, что и произошло сегодня. Играли две равные и достойные команды. Футбол у нас на подъеме, это радует. Я поздравляю «Спартак» с победой, и я очень огорчен поражением «Динамо».

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. У «Динамо» осталось 36 очков (пятое место).

(Артем Бухаев)