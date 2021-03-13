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Лещенко очень огорчен поражением «Динамо» от «Спартака»

21:39
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я не очень хочу комментировать, ибо я расстроен, — сказал Лещенко «СЭ». — Говорить тут особо нечего. «Спартак» хорошо выглядел. Победу в этом матче мог дать только какой-то случай — пенальти или гол в свои ворота, что и произошло сегодня. Играли две равные и достойные команды. Футбол у нас на подъеме, это радует. Я поздравляю «Спартак» с победой, и я очень огорчен поражением «Динамо».

«Спартак» набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА. У «Динамо» осталось 36 очков (пятое место).

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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