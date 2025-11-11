Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

11 ноября, 16:00

Самый нервный тренер — Станкович, самый строгий судья — Чистяков

Александр Бобров
Шеф-редактор
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» (1:0) случилось четвертое удаление тренера в нынешнем чемпионате России. На 90+2-й минуте судья Сергей Цыганок показал красную карточку главному тренеру гостей Ильдару Ахметзянову: как написано в протоколе, за «преднамеренное покидание технической зоны для совершения действий в провокационной и подстрекательской манере в отношении игрока соперника».

До него так сурово наказывались главный тренер «Спартака» Деян Станкович, его помощник Пьерлуиджи Бривио и уже покинувший «Сочи» Роберт Морено.

Кроме того, в 120 матчах турнира арбитры в общей сложности вынесли тренерам и сотрудникам клубов 43 предупреждения.

Самым строгим оказался Артем Чистяков — семь дисциплинарных санкций, по пять раз к таким мерам прибегали Иван Абросимов и Егор Егоров.

Самым несдержанным был Станкович — три желтые карточки и одна красная. По четыре предупреждения у главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева и тренера-аналитика «Балтики» Андрея Талалаева-младшего.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Артем Чистяков
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Алексей З.

    Судья Чистяков очень много грубых фолов оставляет безнаказанными, матч в Грозном тому подтверждение, но легко наказывает тренеров за возмущение. По сути , своим судейством он их провоцирует. Не тренеры психи , а судья плохой.

    13.11.2025

  • Garryman

    Его единомышленники - Апрель, Заполярье и Фобия. Только те единым фронтом выступают, а Ховарт - в роли гордого одиночки-бойца с гидрой.

    12.11.2025

  • hovawart645

    Ну ты и тупой... Интеллект валенка... Питерский что-ли?

    12.11.2025

  • Boris Doris

    надо быть последовательным, да. имено поэтому у тебя первое предложение комментария не имеет никакого отношения к последнему? :rofl:

    12.11.2025

  • Boris Doris

    для слабоумного конспиролога - безусловно. а так-то это одно и тоже. :rofl:

    12.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    Все, вынесли тело. Наши журналюги зело знают свое дело.

    12.11.2025

  • Федот

    чистяков не судья. а ..ондон!

    12.11.2025

  • juvekos

    хуже, сильно хуже главное - разные трактовки эпизодов даже в одном матче а это говорит о предвзятости

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    Ты смог мне доказать, что ты дерьмо. Поздравляю с успехом

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Опять на Игоря Яклича намекаете?

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Знаю кто здесь шпиён хитрый ток

    11.11.2025

  • П_о_в_а_р

    самый строгий судья — Чистяков ----------------------------------------- Самый неподкупный, имхо

    11.11.2025

  • Вездесущий

    удалой господь - Вездесущий! и бог тебе судья!

    11.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто здесь самый лютый судья? Кто здесь самый удалой господь?

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Чистого надо на дерби ставить Спартак-ЦСКА, должен хорошо отсудить!

    11.11.2025

  • Вездесущий

    а ты самый тупой!

    11.11.2025

  • Бен Ричардс

    Он назвал дерьмом не Боброва, а то что тот написал. За что ты оскорбил человека? Если не извинишься, то ты сам вездесущее дерьмо и есть.

    11.11.2025

  • Den211

    Чистяков самый строгий оказывается? Ну в общем да, только надо добавить что строгий в отношении одной команды. Так высосать штрафной на последней минуте, так хотел чтоб все строго было, это надо уметь...

    11.11.2025

  • rimsvk

    Судьи соревнуются в проявлении принципиальности в отношении тренеров спартака - это очевидно стратегия правления нашего футбола,насквозь газпромовского...

    11.11.2025

  • Вездесущий

    Топотун тебе вжарит, товарысч камисар!

    11.11.2025

  • Вездесущий

    а ты штопаный гордон

    11.11.2025

  • Игорь Малышев

    В Спартак специально берут эмоциональных тренеров. Поскольку для руководства СМ хайп важнее результата. Разве не очевидно?

    11.11.2025

  • Вездесущий

    эта ты дерьмо!

    11.11.2025

  • Игорь Малышев

    По сравнению с психом Станковичем, Семак гранитный памятник.

    11.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    если определять кто самое го....о, то Чистяков

    11.11.2025

  • vv12

    Что за чушь, что значит самый нервный? может самый наказуемый? это да, а на счет самый нервный...Семак, который со стеклянными глазами часто судей матом кроет и Рахимов, который постоянно как бешеная собака на игроков и судей кидается, с этим поспорят

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    В отношении ЦСКА Чистяков честный судья!

    11.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А самый глазливый и продажный журналист?!

    11.11.2025

  • петя

    Чистяков казался приличным, но похоже коррумпированным.

    11.11.2025

  • Павел Леонидович

    а бобер самый курва)

    11.11.2025

  • hattabysh

    У турок тоже было все нормально с судьями, пока чуть глубже не ковырнули.

    11.11.2025

  • JP54

    Чистяков не строгий, а грамотный и неподкупный судья! Говори, как есть, дружок!

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    У жертв ЕГЭ каша в голове.

    11.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Оставьте вы уже в покое Станковича, журнашлюхи.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Не самый нервный, а самый наказуемый! Согласитесь, это разные понятия)))

    11.11.2025

  • hovawart645

    А Рашид? Да от его вида дети под кровати прячутся!)

    11.11.2025

  • mm1962

    Чистяков-как и многие другие судьи показал себя не с лучшей стороны, подозрительное судейство, пропуск нарушений, к кому-то он строгий, кого-то не замечает

    11.11.2025

  • Gordon

    Глупость. Дело не в зарплате (которую, как раз, поднять надо), а в организации процесса. Судят у нас ничуть не хуже, чем где-либо.

    11.11.2025

  • Gordon

    А Талалаев старший - образец спокойствия? Семак? Карпин? Я редко критикую судей, но надо же быть последовательными.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не несдержанный, а - неравнодушный. Не строгий, а - смотрящий. Шеф-редактор, как обычно - кагэбешник.

    11.11.2025

  • н-да... самый строгий судья-это как? есть значит не строгие судьи,да? у них какие-то другие подходы к судейству,иные трактовки правил-можно так,а можно эдак,да? шеф,в помойку этот материал! мне его читать.... западло!!!

    11.11.2025

  • Андрей

    самый тупой журналист тот кто написал это дерьмо

    11.11.2025

  • Vitaliy Kholkin

    "Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?" ;-)

    11.11.2025

  • ToLkUnet

    Нафиг ты это написал олень

    11.11.2025

  • korkodil

    Ну, и?

    11.11.2025

  • Nik

    пусть судьи судят нормально и ничего этого не будет. необходимо сделать полномасштабную чистку судейского корпуса и урезать зарплату раз в десять

    11.11.2025

    • Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно»

    Парфенов: «Играл бы Барко в нашем «Спартаке»? А вместо кого?»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости