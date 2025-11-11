Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 14:12

Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с игровой практикой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

По словам Карпина, он не общался на эту тему с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — цитирует Карпина Sport24.

28-летний Мостовой в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Он выступает за команду с 2019 года.

Источник: Sport24
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Alex Vik

    Если Валера тренирует и сборную, и Динамо, то он может еще возглавить и Спартак.

    12.11.2025

  • hovawart645

    В Москву, в топы - это рост. А из Зенита в Сочи - это что?! Так что не мудрствуй лукаво)))

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    в Москву бежать можно со всей Руси? И это не преманивание игроков?

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    и из любой Московской команды...

    12.11.2025

  • Павел Заблоцкий

    а скамеечники из европы прям купаются в игроквой практике... им тоже в Динамо прейти?

    12.11.2025

  • hovawart645

    Да, знаю. Подлость и низость питеской секты границ не имеет.

    12.11.2025

  • Artorixus

    Мостовой в Спартак? А что, царевичем буит.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Нет, не знаю. Могу только предположить для кого Зенит является крнкурентом. Но это совсем не означает, что они считают Зенит конкурентом себе.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Но вы-то знаете, кто конкуренты Зенита? И ещё один момент: почему вы и вадик всегда вместе?

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это был один и тот же человек, с несколькими аккаунтами.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Нет, не смешно. Думаю и Петросян не оценил бы. А так... Можно говорить, что все 16 команд конкуренты друг другу. А можно предположить, что конкуренты только те, кто борется за чемпионство и призы. Тут главное определиться.

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Что, не смешно? Конкурентов нет, или их гораздо больше?

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Честный чемпионат страны возможен только под руководством Колоскова или Алаева. Остальные не подходят. Даже Симонян, Толстых и Прядкин не подойдут. Продолжай ныть.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Не все вокруг, а газовые узурпаторы! И мне нужна не канонизация, а просто честный чемпионат страны по футболу. Уяснил, дурик-провокатор?)

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Как обычно, все вокруг виноваты. Миссия??? Не отступай от неё. Ни в коем случае. Уверен, впоследствии ты вполне можешь рассчитывать на канонизацию.

    11.11.2025

  • Степочкин

    Сафонов это же конечно дургое.... практика ловли мяча и концентрация на лавке то что надо вратарю национальной сборной. Почему бы Сафонову для практики не перйти в "Динамо, Спартак - куда угодно"?

    11.11.2025

  • hovawart645

    А может ты, витаминчик, туповат? Меня уже трижды ваши сектанты банили. Один провоцирует - а второй жалобу катает. С пляжа, тупик. У меня есть своя миссия...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    А чего ты боишься? Даже странно. На конференции РФС выступить не побоялся бы, а здесь опасаешься. Может просто трусоват?

    11.11.2025

  • hovawart645

    Хватит меня провоцировать. Давно уже писал тебе - найди умного знакомого и побеседуй с ним тет-а-тет на счёт реалий нашей жизни. Пусть тебе расскажут хоть базовые моменты...

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ну так Салтыков в нашей заявке, а вы Ваську выкинули. Сбагрили из-за копчёных легов. Это уже какой по счёту питерский пацан гибнет? Второй десяток? Третий? Бегут все, как чёрт от ладана... Газпром для питерского футбола - могильщик!

    11.11.2025

  • Корнелий Ш

    Если Тюкавин не играет, может пойти в Зенит.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Прям обхохотаться...

    11.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Да кто ж ему столько бабла в другой команде навалит.. Вот и сидит, полирует..

    11.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Конкурент у Зенита - это сборная галактики и Крылья Советов)))

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Я, в отличие от тебя не знаком с реалиямт властьимущих. Но возникает самый простой вопрос: А что сделали бы с теми, кто пошёл бы против кандидатуры Дюкова? Только давай конкретно, а не, как обычно, завуалировано про пришельцев из космоса.

    11.11.2025

  • m_16

    Ну вот и Васильев не дотягивал, ну и?

    11.11.2025

  • hovawart645

    Вы корпорация гнид, подонков, мразей и барыг. Которая ради тщеславия, на потеху низменным хотелкам вашего барина лишили всю страну честного чемпионата по футболу.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Никуда не делся. В составе. Периодически выходит, но пока не дотягивает. Ну И?)

    11.11.2025

  • m_16

    Зато у тебя есть отверстие, в которое точно влезет паяльник. Ну если уж мы "корпорация зла", то чего стесняться?

    11.11.2025

  • m_16

    Напомни, куда делся молодой талант Никита Салтыков, которого из Крыльев увели?

    11.11.2025

  • hovawart645

    А что мне тут аргументировать? Если ты с Луны и базовых критериев российской жизни не знаешь) Начну разжёвывать - так твои же сразу забанят!... Я бы голосовал как надо - против Дюкова. Но у меня нет таких активов и интересов в околофутбольном бизнесе, что бы меня можно было ими прижать.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Как всегда аргументировано. Уверен, была бы у тебя возможность участвовать в выборах Президента РФС, уж ты бы проголосовал, как надо.

    11.11.2025

  • hovawart645

    Пляжников надо спасать срочно! Именно поэтому там таланты Васильев да Коваленко! А сколько же нам Аршавин про "Ваську" былин спел!)

    11.11.2025

  • baruv

    А мнение недотренера еще кого то интересует?...

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ах ты Лунтик...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Были конкуренты. Но лизоблюды не решились отдать им свои голоса.

    11.11.2025

  • sdf_1

    Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно» ----------------- Либо в «Сочи», либо в «Оренбург». Других вариантов ухода из «Зенита» нет

    11.11.2025

  • Millwall82

    Пудель уже в стиле ОИРа "Хочешь в сборную? Переходи в Спартак"(с). Только вместо КБ уже Динамо. От сборной правда только одна вывеска осталась. Проходной двор из 100500 футболистов, любой кто попадает по мячу, скоро уже медиафутболистов призывать начнут.

    11.11.2025

  • Корнелий Ш

    1. Мостовой играет. 2. Пудель охренел

    11.11.2025

  • hovawart645

    Ты прав - ну какие у Дюкова конкуренты?!

    11.11.2025

  • shpasic

    Быстров в Спартак, Денисов - в Анжи, Домингес - в Рубин, Семшов в Динамо

    11.11.2025

  • bishevcky

    Пока карпинское Динамо ещё в РПЛ, может самому Карпину перейти куда угодно,Если Карпина туда возьмут.

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Приветствую! Сначала надобно определиться, кого можно считать конкурентом Зенита?

    11.11.2025

  • perez-kb

    Сейчас у Осинькина проблемы, можно браткам помочь)

    11.11.2025

  • АРИ-100-ТЕЛЬ

    Когда это Зенит продавал своих игроков конкурентам??? Только дарил дочкам типа Сочи и Оренбургу.

    11.11.2025

  • СанЖорыч

    что за командп "куда угодно". как понимаю, она откуда угодно

    11.11.2025

  • Джон Сильвер

    Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?

    11.11.2025

    • Защитник дзержинского «Арсенала» Орешкевич отправился на просмотр в «Рубин»

    Самый нервный тренер — Станкович, самый строгий судья — Чистяков
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости