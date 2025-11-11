Карпин: «Если Мостовой не играет в «Зените», может перейти в «Динамо», «Спартак» — куда угодно»

Главный тренер московского «Динамо» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с игровой практикой полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

По словам Карпина, он не общался на эту тему с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

«Сергей Богданович считает, что должны играть вот эти футболисты, чтобы был результат. Тот же Мостовой, если он не играет в «Зените», может перейти в другой клуб, где будет постоянно играть и доказывать, как вариант. В «Динамо»? «Динамо», «Спартак» — куда угодно. Если Мостового туда возьмут», — цитирует Карпина Sport24.

28-летний Мостовой в текущем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Он выступает за команду с 2019 года.