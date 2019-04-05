Самюэль Жиго: "Когда пришел в "Спартак", мне сразу сказали: "Самая важная для нас игра – с ЦСКА"

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" – ЦСКА.

– Что вы думаете о команде ЦСКА?

– Безусловно, это хорошая команда. Посмотрите на таблицу – и сами в этом убедитесь, – сказал Жиго в интервью пресс-службе красно-белых. – На мой взгляд, у ЦСКА лучшая защита в российской премьер-лиге. Тем не менее мы играем дома, и нам нужно обыгрывать соперника. Когда пришел в "Спартак", мне сразу сказали: "Самая важная для нас игра – с ЦСКА!" Значит, для меня тоже.

– А как же "Зенит"?

– Все-таки "Зенит" – команда из другого города, а с ЦСКА – это битва за Москву! Именно в этом дерби решается, какая команда лучшая в столице.

– Какие качества должны проявить спартаковцы, чтобы победить?

– Дерби – это прежде всего борьба и сплоченность коллектива. Кто дружнее за полем и на поле, кто будет отчаяннее сражаться, кто предстанет Командой – тот и победит. Надеюсь, так будут говорить о нас после матча.

– Вы готовитесь к этому дерби как-то особенно или же как обычно?

– Что касается тренировочного микроцикла, то он обычный. А вот настрой совершенно иной. У всех игроков без исключения! И все в этот день хотят выйти на поле. Даже те, кому не рекомендуют врачи.

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