Самюэль Жиго: «Для такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго не сомневается в светлом будущем красно-белых.

— Контакт с болельщиками? Я его прекрасно чувствую, — цитирует Жиго Goal.com. — Мы видим это в каждом выездном матче с нашими очень многочисленными болельщиками. У нас ощущение, что большинство выездных матчей мы играем дома. Это невероятно. У нас прекрасные болельщики, которые всегда поддерживают нас, хотя в последнее время у нас часто были трудные времена. И благодаря этому мы, футболисты, хотим отблагодарить их своей игрой на поле. После Лиги чемпионов «Спартаку» было непросто. Сейчас у клуба новый вызов. Они хотят играть с большим количеством молодежи и попытаться что-то построить в среднесрочной перспективе. Для такого клуба, как «Спартак», будущее может быть только светлым.

26-летний француз в текущем сезоне провел 26 матчей за «Спартак» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.