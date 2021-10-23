В субботу, 23 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне «Ростов» дважды обыграл туляков (3:2 и 1:0). В нынешнем чемпионате команде с юга страны идет на предпоследнем месте в таблице РПЛ, набрал 9 очков в 11 встречах. «Арсенал» расположился чуть выше, на 12-м месте (12 очков).

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ростов» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.