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Губерниев — о контракте Бакаева: «Это вопрос бизнеса, а не футбола»

Георгий Скобликов

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» информацию о вероятном уходе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева из клуба летом в качестве свободного агента.

«Он хороший футболист. Но если они не могут договориться, значит Бакаев сильно себя переоценивает вместе с агентом. Это же рынок. Уйдет в качестве свободного агента, значит уйдет. Может, на его место возьмут двух новых хороших. Это вопрос бизнеса, а не футбола. Договорятся, тогда Бакаев будет играть. Может, он хочет столько денег, сколько получает Левандовски, а он столько не стоит. Если всем клубам идти на уступки футболистам, то наши контракты будут, как у Месси. Тогда российский футбол нужно будет закрывать. Скромнее надо быть нашим футболистам, больше отдавать, чем получать», — сказал Губерниев «СЭ».

12 января «СЭ» сообщил, что стороны не могут договориться о новом контракте. Бакаев является воспитанником академии «Спартака», а за основной состав команды выступает с 2015 года.

Зелимхан Бакаев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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