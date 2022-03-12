Самедов считает «Спартак» фаворитом в матче против «Краснодара»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинькофф РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром».

«Спартак» — фаворит. Тяжело давать точный прогноз, но по последней игре они фавориты. «Спартак» прибавляет, победили в дерби против «Динамо», одержали уверенную победу в кубке. Команда выглядит неплохо", — сказал Самедов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 13 марта 2022 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.